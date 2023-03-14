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За сутки россияне потеряли 25 единиц бронетехники и 16 артсистем: Генштаб назвал свежие потери рф

14 марта 2023 08:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 13 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 15 бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 160 540 (+740) человек ликвидировано;
  • танков — 3484 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 789 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 519 (+16) ед.;
  • РСЗО — 495 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 260 (+1) ед.;
  • самолетов — 304 (+0) ед.;
  • вертолетов — 289 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 367 (+13) ед.;
  • специальной техники — 256 (+5).

Утраты российской армии на 14 марта 2023 года

Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Фото: Общественное радио

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