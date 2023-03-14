За сутки россияне потеряли 25 единиц бронетехники и 16 артсистем: Генштаб назвал свежие потери рф

Силы обороны Украины в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 13 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 15 бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 160 540 (+740) человек ликвидировано;

танков — 3484 (+10) ед.;

боевых бронированных машин — 6 789 (+15) ед.;

артиллерийских систем — 2 519 (+16) ед.;

РСЗО — 495 (+2) ед.;

средств ПВО — 260 (+1) ед.;

самолетов — 304 (+0) ед.;

вертолетов — 289 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11);

крылатых ракет — 907 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 367 (+13) ед.;

специальной техники — 256 (+5).

Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Фото: Общественное радио