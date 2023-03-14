За сутки россияне потеряли 25 единиц бронетехники и 16 артсистем: Генштаб назвал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 13 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 15 бронемашин и 16 артиллерийских систем.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 160 540 (+740) человек ликвидировано;
- танков — 3484 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 789 (+15) ед.;
- артиллерийских систем — 2 519 (+16) ед.;
- РСЗО — 495 (+2) ед.;
- средств ПВО — 260 (+1) ед.;
- самолетов — 304 (+0) ед.;
- вертолетов — 289 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11);
- крылатых ракет — 907 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 367 (+13) ед.;
- специальной техники — 256 (+5).
Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.
Фото: Общественное радио