В Воздушных силах объяснили, какие именно российские ракеты не может сбивать украинское ПВО

Украина не сбила ни одну из ракет Х-22, заявил Юрий Игнат

Украинская система ПВО не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУЮрий Игнат заявил в интервью "24 каналу".

Успехи украинского ПВО

По словам Игната, основными противовоздушными комплексами на вооружении ВСУ есть Бук-М1 и С-300.

Они позволяют сбивать крылатые ракеты и самолеты.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинская ПВО успешно сбивает целый ряд российских крылатых ракет.

Это:

"Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования;

Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;

Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра");

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля";

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Какие ракеты России Украина пока не может сбивать

Прежде всего, украинское ПВО не может перехватить ракеты из ракетных систем залпового огня, в частности, "Смерч".

Также у ВСУ нет средств для сбивания баллистических ракет. Речь идет прежде всего о баллистических ракетах 9М723, известных также как "Искандер-М". Впрочем, эти ракеты у россиян практически закончились.

Кроме того, ПВО Украины не сбили ни одну из 120 запущенных по Украине ракет Х-22.

"Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограммов. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге", — объяснил Юрий Игнат.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Норвегия вместе с Соединенными Штатами Америки передаст Украине две новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Именно эти системы позволят сбивать ракеты Х-22.

Фото: "Укринформ"