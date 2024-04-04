Воздушная тревога сейчас 4 апреля распространилась еще на две южные области.

БПЛА в небе. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине ночью 4 апреля прозвучала в 02:31 и 02:32 в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Скриншот: map.ukrainealarm.com

По данным Воздушных Сил ВС Украины, группа "Шахедов" двигается с юга, держа курс на Николаев.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 02:35 4 апреля объявлена тревога в семи областях Украины:

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская.

Кроме "Шахедов" с юга по состоянию на 02:02 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых территорий.

Напомним, в Харькове ночью 4 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по городу не менее четырех ударов, в том числе по жилым домам.

Чуть позже мэр Харькова сообщил, что в результате этой атаки погибли три работника ГСЧС.