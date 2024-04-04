Воздушная тревога сейчас 4 апреля распространилась еще на две южные области.

Воздушная тревога распространяется на юг Украины – какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине ночью 4 апреля прозвучала в 02:31 и 02:32 в Херсонской и Николаевской областях.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
По данным Воздушных Сил ВС Украины, группа "Шахедов" двигается с юга, держа курс на Николаев.
По состоянию на 02:35 4 апреля объявлена тревога в семи областях Украины:
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская.
Кроме "Шахедов" с юга по состоянию на 02:02 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых территорий.
Напомним, в Харькове ночью 4 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по городу не менее четырех ударов, в том числе по жилым домам.
Чуть позже мэр Харькова сообщил, что в результате этой атаки погибли три работника ГСЧС.
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