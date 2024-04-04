Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога распространяется на юг Украины – какие области в опасности arrow

Воздушная тревога распространяется на юг Украины – какие области в опасности

4 апреля 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас 4 апреля распространилась еще на две южные области.
БПЛА в небе. Фото: АРМИЯ INFORM
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине ночью 4 апреля прозвучала в 02:31 и 02:32 в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Читайте также:
Воздушная тревога распространяется на юг Украины – какие области в опасности - фото 1
Воздушная тревога в Украине. Скриншот: map.ukrainealarm.com

По данным Воздушных Сил ВС Украины, группа "Шахедов" двигается с юга, держа курс на Николаев.

Воздушная тревога распространяется на юг Украины – какие области в опасности - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 02:35 4 апреля объявлена тревога в семи областях Украины:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.

Кроме "Шахедов" с юга по состоянию на 02:02 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых территорий.

Напомним, в Харькове ночью 4 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по городу не менее четырех ударов, в том числе по жилым домам.

Чуть позже мэр Харькова сообщил, что в результате этой атаки погибли три работника ГСЧС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК