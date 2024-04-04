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Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці

4 квітня 2024 00:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Україні зараз 4 квітня - що відомо
Шахеди в небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні вночі у четвер, 4 квітня, прозвучала о 00:16. Під загрозою опинилися три області України.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Повітряна тривога 4 квітня. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 4 квітня

Зазначається, що тривогу введено у трьох регіонах України.

А саме:

  • Харківській,
  • Сумській,
  • Луганській.

Як пишуть моніторингові пабліки, на даний момент є зaгроза застосування БпЛА типy "Shahed" з півнiчного нaпрямку.

Станом на 00:19 ворожі "шахеди" рухаються в напрямку Богодухівського району Харківщини.

Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці - фото 2
Рух БпЛА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Кам'янське Дніпропетровської області у суботу, 30 березня. Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік.

Також днями вибухи пролунали на Закарпатті: сили ППО  збили російську ракету над Буковелю.

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