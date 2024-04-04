Вибухи в Україні зараз 4 квітня - що відомо

Шахеди в небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні вночі у четвер, 4 квітня, прозвучала о 00:16. Під загрозою опинилися три області України.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Зазначається, що тривогу введено у трьох регіонах України.

А саме:

Харківській,

Сумській,

Луганській.

Як пишуть моніторингові пабліки, на даний момент є зaгроза застосування БпЛА типy "Shahed" з півнiчного нaпрямку.

Станом на 00:19 ворожі "шахеди" рухаються в напрямку Богодухівського району Харківщини.

Рух БпЛА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Кам'янське Дніпропетровської області у суботу, 30 березня. Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік.

Також днями вибухи пролунали на Закарпатті: сили ППО збили російську ракету над Буковелю.