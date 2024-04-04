Вибухи в Україні зараз 4 квітня - що відомо

Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні вночі у четвер, 4 квітня, прозвучала о 00:16. Під загрозою опинилися три області України.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Повітряна тривога в Україні 4 квітня
Зазначається, що тривогу введено у трьох регіонах України.
А саме:
- Харківській,
- Сумській,
- Луганській.
Як пишуть моніторингові пабліки, на даний момент є зaгроза застосування БпЛА типy "Shahed" з півнiчного нaпрямку.
Станом на 00:19 ворожі "шахеди" рухаються в напрямку Богодухівського району Харківщини.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Кам'янське Дніпропетровської області у суботу, 30 березня. Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік.
Також днями вибухи пролунали на Закарпатті: сили ППО збили російську ракету над Буковелю.
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