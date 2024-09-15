Воздушная тревога в Украине ночью 15 сентября — какая угроза

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Воздушную тревогу сейчас, ночью в воскресенье, 15 сентября, объявили в четырех областях Украины, в том числе Киевской. Красные на карте тревог Киевская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 01:07 15 сентября

Что известно о воздушной тревоге ночью 15 сентября

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 00:52 отметил, что в воздушном пространстве Украины фиксируются всего два "Шахеда". Оба летят по западному курсу в направлении Киевской или Черкасской области.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

По информации Воздушных Сил ВС Украины , по состоянию на 00:56 ударные БпЛА в западной части Полтавской области держали курс на Киевскую область.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 01:02 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что один беспилотник из Полтавской области следует в направлении Переяслава Киевской области.