Воздушная тревога в Украине ночью 15 сентября — какая угроза

Воздушная тревога в Киевской области и ряде других областей — какая опасность
Воздушную тревогу сейчас, ночью в воскресенье, 15 сентября, объявили в четырех областях Украины, в том числе Киевской. Красные на карте тревог Киевская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о воздушной тревоге ночью 15 сентября
Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 00:52 отметил, что в воздушном пространстве Украины фиксируются всего два "Шахеда". Оба летят по западному курсу в направлении Киевской или Черкасской области.
По информации Воздушных Сил ВС Украины , по состоянию на 00:56 ударные БпЛА в западной части Полтавской области держали курс на Киевскую область.
В 01:02 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что один беспилотник из Полтавской области следует в направлении Переяслава Киевской области.
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