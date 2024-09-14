Россия 14 сентября атаковала автобусы в Херсоне - ранен водитель

Поврежденный автобус. Фото: Суспільне Херсон

Российские войска в субботу, 14 сентября, совершили обстрел Херсона. В результате атаки пострадал водитель общественного автобуса.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Херсона 14 сентября

По словам главы МВА, сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне — было по крайней мере два "сброса" взрывчатки.

В результате российского обстрела повреждены автобусы и ранен один из водителей.

"Из-за повышенной активности российских дронов снова сокращены автобусные маршруты N5, 17, 38. Конечная остановка — площадь Черновола", — добавил Мрочко.