Россия 14 сентября атаковала автобусы в Херсоне - ранен водитель

Оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на автобусы в Херсоне — известно о раненом
14 сентября 2024 16:58
Поврежденный автобус. Фото: Суспільне Херсон
Российские войска в субботу, 14 сентября, совершили обстрел Херсона. В результате атаки пострадал водитель общественного автобуса.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.
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Обстрел Херсона 14 сентября
По словам главы МВА, сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне — было по крайней мере два "сброса" взрывчатки.
В результате российского обстрела повреждены автобусы и ранен один из водителей.
"Из-за повышенной активности российских дронов снова сокращены автобусные маршруты N5, 17, 38. Конечная остановка — площадь Черновола", — добавил Мрочко.
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