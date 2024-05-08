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Воздушная тревога — угроза ударов БпЛА

8 мая 2024 00:43
обновлено: 00:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине 7 мая
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине во время воздушной тревоги поздно вечером, 7 мая, объявили об угрозе ударов "шахедами" и активности вражеской тактической авиации.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По состоянию на 23:48 на карте воздушных тревог "покраснели" Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, а также временно оккупированные территории.

Карта воздушных тревог в Украине 7 мая
Скриншот с alerts.in.ua

Ранее об угрозе обстрелов с неба написали в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.

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Новость дополняется.

война
Запорожская область
обстрелы
воздушная тревога

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