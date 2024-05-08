Воздушная тревога в Украине 7 мая

Воздушная тревога — угроза ударов БпЛА
8 мая 2024 00:43
обновлено: 00:43
Фото иллюстративное
В Украине во время воздушной тревоги поздно вечером, 7 мая, объявили об угрозе ударов "шахедами" и активности вражеской тактической авиации.
Об этом во вторник, 7 мая, сообщают Воздушные силы ВСУ.
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По состоянию на 23:48 на карте воздушных тревог "покраснели" Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, а также временно оккупированные территории.
Ранее об угрозе обстрелов с неба написали в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.
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