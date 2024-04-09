Истории военных с передовой во время войны - как выживали в боях раненые

Военнослужащий Вадим на митинге в Киеве. Фото: Галина Остаповец

25-летний Вадим, младший сержант, командир боевой машины 116 бригады и 30-летний Александр из 241 бригады, на акции поддержки военнопленных в Киеве рассказали Новини.LIVE свои истории с войны и поделились, как им удалось выжить в смертельных ситуациях. Оба мобилизовались на войну еще в начале вторжения РФ в Украину.

К примеру, Вадим получил сложное ранение во время штурма села Роботино на Запорожском направлении. Мужчина с собратьями попали во вражеское кольцо, поскольку, по его словам, информация разведки была неточной, вражеские группы были со всех сторон.

Читайте также:

"Пролетел 5 метров, упал и понял, что не чувствую ног. Думал, оторвало. На самом деле это было огнестрельное ранение, которое пробило диафрагму и печень и дало ушиб спинного мозга тяжелой степени. Меня эвакуировал собрат на свой страх и риск, потому что пошла команда раненых оставлять. С того времени уже 9 месяцев нахожусь на лечении и реабилитации. Есть шанс стать на ноги", — рассказал Вадим.

Александр травмировался в Купянском направлении в ноябре 2023 года. По его словам, вражеские дроны сбросили взрывчатку и мужчина 30 часов пролежал на поле боя в надежде на эвакуацию. Турникет на раненую ногу ему наложил собратья, который, к сожалению, позже погиб в боях.

"Я не мог сам наложить турникет, потому что за нами из воздуха наблюдали другие дроны. Из-за этого пришлось притвориться мертвым. На улице было холодно, и чтобы замаскировать пар от выдоха, я выдыхал под броник. Так мы пролежали 30 часов, пока нас не нашли наши снайперы и не забрали. Держался в надеждах еще раз увидеть дочь. Перед выходом мне бросили видео, как она пела и я себе это все время прокручивал в голове. Когда уж нас эвакуировали — эмоции такие, что вам не передать", — рассказал Александр.

Военный тоже реаблитовывается после ранения и ждет, пока ему сделают протезирование.

Военные также отметили, что многие их побратимы, которые потеряли либо конечности или находятся на инвалидных колясках — стесняются выходить на улицы. А общество, по их мнению, уже начинает презирать военных.

"На днях с товарищем стояли в очереди в "Ашане", он тоже на коляске, ампутированный. И когда кассир сказал: пропустите, это же военные, заметил много недовольных лиц, да еще с причмокиванием, мол, снова эти военные. Что-то похоже. видел недавно на похоронах товарища, а на днях — когда везли героя на щите, машины даже не останавливались. Такое впечатление, что людям все это уже надоело", — подытожил Вадим.

Напомним, украинский 22-летний военный Станислав из Ивано-Франковска, пришедший на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте. Защитник получил ранение, в результате которого ему установили протез ноги.