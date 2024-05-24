Путин готов прекратить войну в Украине и определился с условиями, — Reuters

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня. То есть глава Кремля стремится, чтобы Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на четыре российских источника в пятницу, 24 мая.

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"Путин может воевать столько, сколько потребуется"

Российский диктатор готов "бороться" дальше, если Киев и Запад не ответят, — сказали российские чиновники британскому изданию.

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что он "выразил разочарование небольшой группе советников" по поводу решения Президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров.

"Путин может воевать столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — к замораживанию войны", — сказал один из четырех высокопоставленных российских источников, работавший с Путиным и знающий о разговорах на самом высоком уровне в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на запрос о комментарии заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия "открыта к диалогу для достижения своих целей", заявив, что страна не хочет "вечной войны".

Основываясь на своих знаниях о разговорах в высших эшелонах Кремля, два из источников сказали, что Путин считает, что достижений в войне пока достаточно, чтобы "продать победу" русскому народу.

"Путин был бы готов удовлетвориться той землей, которую у него есть сейчас, и заморозить конфликт на нынешней линии фронта, сказали четыре источника. Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", — сказал один из собеседников агентства.

Замораживание конфликта в нынешних условиях приведет к тому, что Россия получит значительные куски четырех украинских областей, которые она официально включила в состав России в сентябре 2022 года, но без полного контроля над одной из них.

Такая договоренность не будет отвечать целям, которые Москва поставила перед собой в то время, когда она заявила, что четыре области Украины — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская — теперь принадлежат ей полностью.

Еще один фактор, влияющий на мнение главы Кремля о том, что война должна закончиться, состоит в том, что чем дольше она затягивается, тем больше закаленных в боях ветеранов возвращается в Россию, недовольных послевоенной работой и перспективами дохода, что потенциально создает напряжение в обществе, сказал один из источников, работавший с Путиным.

Также один из источников сообщил, что Путин будет медленно завоевывать территории, пока Зеленский не выступит с предложением остановиться, заявив, что российский лидер выразил мнение помощникам, что Запад не предоставит достаточно оружия, что подорвет моральный дух Украины.

Напомним, покинувшие страну россияне сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики.

Кроме того, в России планируют усилить мобилизацию. За 2024 Кремль планирует призвать 500 тысяч россиян.

Ранее мы писали, что по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.