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В Росії посилять мобілізацію — скільки росіян планує призвати Кремль

7 травня 2024 08:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Росії посилять мобілізацію — скільки росіян планує призвати Кремль
Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня, у Росії посилять мобілізацію. За 2024 рік Кремль планує призвати 500 тисяч росіян. 

Про це сказав військовий оглядач Олександр Коваленко для OBOZ.UA.

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За словами Коваленка, мобілізувати в РФ 500 тисяч осіб реально принаймні тому, що вперше у 2023-2024 роках кількість військового контингенту у зоні бойових дій в Україні зменшився.

"Мобілізація в Росії стає неминучою і невідворотною, а кількість мобілізованих у 2024 може досягти 500 тисяч. І це цілком реальна цифра, якщо протягом кількох місяців у Росії мобілізуватимуть не по 25-30 тисяч осіб, а по 50-60 тисяч", — сказав Коваленко. 

Однак, що стосується забезпечення, то тут у Кремля виникнуть проблеми. Крім того, навряд чи, як пояснив експерт, мобілізовані проходитимуть підготовку. 

"Більш ніж впевнений, що середньостатистичні "мобіки" нової хвилі будуть опинятися в зоні БД вже протягом двох тижнів, і їхня основна роль буде — м'ясна затичка на фронті. І лише з 15-20% від усіх мобілізованих формуватимуться нові підрозділи на напівпрофесійній основі — з їх подальшим введенням в Україну", — сказав Коваленко. 

Він додав, що у зоні бойових дій РФ ставитиме акцент на піхоту. Адже, російський ВПК не встигає задовольняти потреби армії, в результаті чого спостерігається певний дефіцит техніки:

  • танки — 50%;
  • ББМ — 70%;
  • ствольна артилерія — 40%;
  • РСЗВ — 80%.

 Нагадаємо, росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики. 

До слова, Росія планує розсилати мешканцям окупованих територій електронні повістки.

війна
володимир путін
росіяни
окупанти
Кремль
Мобілізація в росії
війна в Україні

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