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Ракетный обстрел Харькова — Синегубов сообщил о 10 ударах по критической инфраструктуре

11 апреля 2024 05:43
обновлено: 06:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный обстрел Харькова — Синегубов сообщил о 10 ударах по критической инфраструктуре
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстрированное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры города и области. Есть проблемы со светом.

Об этом Олег Синегубов сообщает в Telegram.

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"Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. По состоянию на данный момент — пострадавших нет. Информация обновляется", — отметил глава ОВА.

Синегубов добавил, что уже фиксируются перебои со светом.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что масштабная воздушная тревога охватила Украину утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Также мы писали, что в Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты обстреливали город и область баллистикой из российской Белгородщины.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
Олег Синегубов
ракеты
опасность
война в Украине
війна
атака

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