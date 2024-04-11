Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Майже вся Україна "червона" — загроза крилатих ракет та БпЛА arrow

Майже вся Україна "червона" — загроза крилатих ракет та БпЛА

11 квітня 2024 04:12
оновлено: 04:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні сьогодні 11 квітня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога в Україні вночі 11 квітня пошрилася практично по всіх регіонах за винятком Волинської області. Повітряні сили ЗСУ попереджають зліт російських стратегічних бомбардувальники Ту-95МС. Імовірні пуски крилатих ракет. 

Про небезпеку сповіщає Офіційна карта повітряних тривог України

Читайте також:

Повітряна тривога в Україна 11 квітня 

null

Станом на 03:49 — якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04:15-04:30. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

null

Станом на 04:02 — у повітрі близько 9 ворожих бомбардувальників.

null

Станом на 04:08 — рух ворожих дронів у Полтавській, Київській, Хмельницькій. "Шахеди" летять у бік західних регіонів України. 

null

Новина доповнюється. 

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 11 квітня, Повітряні сили Збройних сил України попереджали про виліт близько семи бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому Оленья.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен