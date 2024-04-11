Повітряна тривога в Україні сьогодні 11 квітня

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Повітряна тривога в Україні вночі 11 квітня пошрилася практично по всіх регіонах за винятком Волинської області. Повітряні сили ЗСУ попереджають зліт російських стратегічних бомбардувальники Ту-95МС. Імовірні пуски крилатих ракет.

Про небезпеку сповіщає Офіційна карта повітряних тривог України.

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Станом на 03:49 — якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04:15-04:30. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

Станом на 04:02 — у повітрі близько 9 ворожих бомбардувальників.

Станом на 04:08 — рух ворожих дронів у Полтавській, Київській, Хмельницькій. "Шахеди" летять у бік західних регіонів України.

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Нагадаємо, у ніч проти четверга, 11 квітня, Повітряні сили Збройних сил України попереджали про виліт близько семи бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому Оленья.