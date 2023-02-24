Флот россии потерпел сокрушительное поражение в Украине

Недостаточный контроль в море является одним из ключевых факторов слабости россии

Мария Кагал Редактор международного отдела

"Могучий" российский флот оказался не таким уж могучим перед лицом украинской изобретательности. Слабость россии в море стала одним из факторов украинского успеха. Об этом пишет в своей статье британский профессор кафедры политики, философии и религии Университета Ланкастера Базил Жермон. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Неспособность россии доминировать на море изменила ход войны

С момента вторжения россии в Украину год назад большинство боевых действий велось на суше. Однако существует также менее заметное, но, тем не менее, существенное морское измерение войны, которое охватывает весь спектр тактических, стратегических, экономических и дипломатических факторов.

После того, как 24 февраля 2022 сухопутные войска пересекли границу Украины, российский флот быстро обеспечил контроль над северо-западной частью Черного моря. Это означало, что он мог присоединиться к воздушной кампании против Украины, запуская крылатые ракеты с моря. Это разнообразило векторы нападения россии, увеличив таким образом шансы прорыва, превосходя системы противовоздушной обороны Украины.

Пуск ракеты "Калибр"

Этот оперативный контроль дал оккупантам возможность угрожать важному портовому городу десантной высадкой. Такая перспектива изначально потребовала от украинских военных стратегов отвлечь ресурсы от главных фронтов на востоке и севере вокруг Киева. Это также позволило россии заблокировать Украине доступ к ее собственным портам, что привело к фактической морской блокаде Украины.

Но россия не смогла превратить это раннее доминирование в стратегический эффект, открыв новый фронт в Одессе. Это объясняется подчиненностью флота целям сухопутных сил россии, которые были сосредоточены в других местах.

Со своей стороны, у Украины не было боеспособных военно-морских сил, способных непосредственно противостоять российскому флоту на море. Ее позиция была еще более незащищенной из-за неспособности западных союзников вмешаться на море — из-за закрытия турецких проливов и риска эскалации в случае любого прямого привлечения кораблей НАТО.

Но, несмотря на все это, Киеву удалось подорвать военно-морское доминирование россии, продемонстрировав инновационность и инициативность.

Потопление "Москвы"

Первой крупной победой Киева стало потопление крейсера "Москва" 14 апреля. Кроме символизма, потопление флагмана Черноморского флота разоблачило недостатки российской противовоздушной обороны на борту надводных кораблей.

Потопление "Москвы" продемонстрировало, что российский флот не может безопасно действовать у украинского побережья из-за угрозы применения противокорабельных ракет — как украинских "Нептунов", так и западных "Гарпунов".

Крейсер "Москва". Фото: OSINTtechnical / Twitter​​

Надводным кораблям Черноморского флота нужна была поддержка военно-воздушных сил россии, которые преимущественно базируются в Крыму. Это ограничило их оперативный радиус действия приблизительно до 20 миль (около 32 км. — Ред.) для того, чтобы иметь полную воздушную поддержку.

Еще одним заметным успехом стало восстановление Украиной контроля над островом Змеиный, небольшим, но стратегически важным форпостом в Черном море, захваченным российскими войсками в первые дни конфликта.

Украинский креативный оппортунизм

В августе ситуация начала ускоряться, когда Киев приступил к контратакам, особенно на юге. В рамках этого изменения курса Украина приняла смелую стратегию преследования российских военно-морских активов. Это включало нападение на авиацию Черноморского флота на авиабазе Саки в Крыму 9 августа, за которым последовала атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа.

Затем 29 октября морские беспилотники были использованы для нанесения ударов по российским военным кораблям в Севастополе, что подчеркнуло постоянное состояние незащищенности российского флота, переведенного в режим полной "боевой готовности".

На практике, когда надводный флот "спрятался", это снизило способность москвы планировать десантную атаку на Одессу. Это также ограничило ее способность наносить удары с моря и ограничило ее первоначальную геостратегическую цель контролировать южное побережье Украины от Крыма до Приднестровья.

Важно, что это также повлияло на всеобщее ведение войны, позволив Украине перенести свое контрнаступление ближе к Крыму.

Морская цепь поставок

Но, обладая ограниченными военно-морскими силами, Украина не смогла обеспечить контроль над морем. Москва остается способной запретить гражданское движение к украинским портам и из них, делая слишком рискованной для судоходных компаний работу вне морского коридора для экспорта зерна — соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции 22 июля.

Блокирование россией доступа к северо-западной части Черного моря оказалось достаточным для того, чтобы предотвратить отгрузку зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Это привело к росту цен на продукты питания, что нанесло ущерб многим развивающимся странам. Но отсутствие контроля россии над глобальными цепями поставок также способствовало эффективности санкций, направленных против ее военно-промышленной базы.

Корабль с украинским зерном 1 августа 2022 года. Фото: УНИ​​​​​​АН

Все крупные судоходные компании, за исключением китайских, приостановили перевозки в и из россии. Однако эти значительные коллективные усилия стоили судоходным компаниям определенной цены. Уменьшение объемов торговли с россией и запрет на принадлежащие или эксплуатируемые россией судна под российским флагом также повлияли на бизнес в западных портах.

Морская сила и глобальное лидерство

Несмотря на сообщения о приближающемся новом российском наступлении, не ожидается, что военно-морские силы будут играть важную роль, поскольку маловероятно, что российский флот будет рассматривать возможность открытия нового фронта вокруг Одессы. Но чем дольше идет война, тем больше вероятность того, что ее выиграет коалиция морских государств, которые могут контролировать глобальную цепь снабжения.

Хорошо осознавая это, россия отметила в своей морской доктрине от июля 2022 года необходимость консолидации своего морского могущества. Но непонятно, как она может это сделать, учитывая нынешние трудности, с которыми сталкивается русский военно-морской флот.

Итак, хотя морской фактор войны ограничен, он все же демонстрирует, что Киев способен воспользоваться возможностями, созданными слабостью россии на море. И в условиях длительной войны — как и в других продолжительных конфликтах — это может в конце концов склонить чашу весов в пользу Украины.

Базил Жермон, профессор кафедры политики, философии и религии, Университет Ланкастера, Великобритания

Фото: УНИАН