Россияне снова обстреливают Херсон
13 июня 2023 12:02
Россияне продолжают обстреливать Херсон
Россияне снова обстреливают Херсон. Сейчас в области не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
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В частности, он призывает людей перейти в укрытие и находиться в безопасном месте.
По информации местных пабликов, враг нанес удар по г. Кизомыс. Повреждены по меньшей мере четыре здания. К счастью, мирные люди не пострадали.
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