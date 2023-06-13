Россияне продолжают обстреливать Херсон

Россияне снова обстреливают Херсон. Сейчас в области не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Читайте также:

Подробности

В частности, он призывает людей перейти в укрытие и находиться в безопасном месте.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

По информации местных пабликов, враг нанес удар по г. Кизомыс. Повреждены по меньшей мере четыре здания. К счастью, мирные люди не пострадали.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Новость дополняется.