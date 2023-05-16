Зачем спецслужбы РФ запустили беспилотник по Кремлю

Российская ракетная установка готовится к запуску. Фото: РосСМИ

Произошедшая недавно серия взрывов в российской столице и ее пригородах — явно была организованными провокациями спецслужб РФ. Если вспомнить конец 90-х — начало "нулевого", то именно умышленные провокации российских спецслужб стали прологом к решению Кремлем второй чеченской военной кампании.

Что стоит за нынешними ударами, Новини.LIVE попытались разобраться.

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Кремлевский след

На то, что за атакой беспилотника по Кремлю стоят сами россияне, указывает ряд факторов.

"Москва в своих традициях использует эту ситуацию как для своей пропаганды, так, возможно, и для зеркальных ответных ударов по украинским центрам принятия решений", — считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, предполагать таким образом позволяет и недавнее довольно странное заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что хозяин РФ якобы постоянно находится в Кремле.

Фобия вождя

Во-первых, ракладывает на пазлы ситуацию эксперт, Путин является наиболее охраняемой в мире персоной. Соответственно, подобные заявления спикера о том, что Путин, мол, ночует в Кремле, должны вызывать вопросы.

Надо говорить о том, что ни о графике передвижения российского диктатора, ни о режиме его охраны, а тем более о местах его пребывания неизвестно почти никому, кроме ограниченного круга лиц.

Кортеж Путина едет по городу. Фото: РосСМИ

"Это — алфавит работы спецслужб" , — констатирует Снегирев.

А если же в СМИ, продолжает он, то и дело появляются сообщения о том, что Путин использовал в качестве мест постоянного пребывания бункеры, которые могут выдержать прямой ядерный удар, то мнение, что на него готовилось покушение с помощью БПЛА, по меньшей мере вызывает легкую иронию.

Во-вторых, обращает внимание военный аналитик, Путин минимизировал доступ к себе своего окружения и об этом много раз сообщалось в СМИ. Поэтому к нему могут приблизиться лишь очень ограниченный круг лиц в количестве не более 5-6 персон.

Поэтому опять же, анализирует события Снегирев, заявления Пескова о том, что Путин ночует в Кремле, вызывает элемент недоверия к источнику информации.

К тому же нужно помнить, что Путин, по сообщениям, пользуется бронепоездом, и для этого построены даже специальные железные дороги, подземные тоннели.

То есть, заключает эксперт, российский диктатор уделяет вопросам собственной безопасности очень много внимания. Причем это касается не только его фобий, но и того, что он — главный в России объект с повышенной охраной.

Клюнули на "утку"

Но нужно учесть причину возникновения версии об "украинском следе".

Именно в украинские СМИ забросили информацию, что ГУР Минобороны Украины якобы пыталось ликвидировать российского диктатора с помощью БПЛА, оснащенного 17 кг взрывчатки.

Взрыв беспилотника над Кремлем. Скриншот с видео

Эта история действительно имела огромные последствия для башен Кремля.

"Спецслужбы РФ не могли не воспользоваться подобной информацией. Действительно, Песков публикует информацию о новом графике работы российского диктатора. И упор делается на том, что Путин постоянно находится в Кремле. Таким образом создается основа будущей провокации, обоснование "украинского следа" в этом бессмысленном спектакле" , — говорит Снегирев.

Примечательно, что Красную площадь еще с конца апреля закрыли для подготовки к параду в честь 9 мая. А, известные записи сделаны именно со стороны Красной площади.

Следует обратить внимание и на тот факт, что Кремль как таковой является одним из наиболее защищенных в России объектов. В частности, там — высокая концентрация систем радиоэлектронной борьбы, которые глушат GPS-сигнал.

Теоретически, предполагает Снегирев, на некоторых участках полета можно использовать автопилот (инерционную навигацию), но такая система снижает точность поражения.

Зато, объясняет он, мы наблюдали прямо противоположную картину в момент попадания в цель.

ЗРК "Панцирь-С" на здании Минобороны РФ в Москве. Фото: РосСМИ

Не стоит забывать о том, что еще в январе на крышах домов вокруг центра города были установлены зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные для борьбы с беспилотниками.

Чего ждать

Таким образом, то, что произошло в Кремле, представляет собой имитацию удара, которую Россия использует как своеобразный casus belli. То есть повод для нанесения "зеркального ответа" по украинской территории.

"Причем речь идет о возможности нанесения ударов по так называемым центрам принятия решений", — верен собеседник.

Ведь, по его словам, не случайно сам элемент этой ИПСО спецслужб РФ проходит на фоне возможного украинского контрнаступления.

Не стоит забывать и о том, что Песков уже заявил о том, что Москва рассматривает самые разные варианты ответа на украинскую атаку на кремль.

Иными словами, продвигается тезис о том, что российская сторона оставляет за собой право зеркального ответа по центрам принятия решений.

"Мы год слышали разные "пугалки", но реальных действий со стороны РФ не было. То есть можем говорить, что подобный сценарий может использоваться Россией как элемент военно-политического давления прежде всего на политическое руководство Украины с целью сделать невозможным контрнаступление ВСУ", — резюмировал Снегирев.