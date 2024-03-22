Движение легковых автомобилей по плотине ГЭС возобновили, — Федоров

Последствия русского удара по ДнепроГЭС. Фото: Офис Генпрокурора

К концу пятницы, 22 марта, движение легковых авто по плотине ДнепроГЭС, по которой ударили российские оккупанты в этот же день, уже возобновили. Все экстренные службы работали в непрерывном режиме, чтобы устранить последствия вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Областные и городские власти, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция. Все службы работали непрерывно, чтобы как можно быстрее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья. Спасибо за слаженную работу. Объединенные — значит непобедимы", — отметил он.