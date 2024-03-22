Рух легкових авто греблею ГЕС відновили, — Федоров

Рух греблею ДніпроГЕС після атаки РФ. Фото: скриншот

До кінця п'ятниці, 22 березня, рух легкових авто греблею ДніпроГЕС, по якій вдарили російські окупанти цього ж дня, вже відновили. Всі екстрені служби працювали у безперервному режимі, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя. Дякую за злагоджену роботу. Обʼєднані — значить непереможні", — написав Федоров.

Як відомо, директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що по ДніпроГЕС у Запоріжжі було два прямих влучання — в cтанції ГЕС-1 і ГЕС-2. Удар по другій завдав серйозних пошкоджень, тож поки точно невідомо, чи вдасться її відновити.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.

Пізніше Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ та вкотре звернувся до партнерів.