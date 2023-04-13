Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Румыния ограничит финансовую помощь украинским беженцам: детали arrow

Румыния ограничит финансовую помощь украинским беженцам: детали

13 апреля 2023 09:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Румыния ограничит финансовую помощь украинским беженцам: детали
Помощь украинским беженцам от румын. Фото:Кристина Занык
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В среду, 12 апреля, правительство Румынии приняло чрезвычайное постановление, обеспечивающее "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев. Помощь будет предоставлена с обязательными условиями от страны.

Об этом сообщил спикер правительства Дан Чербунару.

Читайте также:

Помощь Румынии для беженцев

"Постановление устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой отрасли", — заявил спикер правительства.

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье. По словам Чербунару, около 110 000 украинцев остались в Румынии, из которых 5 007 имеют работу в стране.

Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения. По словам Чербунара, таким образом стимулируется интеграция.

Напомним, что камерунец, выехавший из Украины после начала войны, вернулся во Львов. Вернуться Нелли, его семья и друзья решили потому, что, по его словам, Львов — это лучший город.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB