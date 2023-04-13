Румыния ограничит финансовую помощь украинским беженцам: детали

Помощь украинским беженцам от румын. Фото:Кристина Занык

В среду, 12 апреля, правительство Румынии приняло чрезвычайное постановление, обеспечивающее "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев. Помощь будет предоставлена с обязательными условиями от страны.

Об этом сообщил спикер правительства Дан Чербунару.

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"Постановление устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой отрасли", — заявил спикер правительства.

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье. По словам Чербунару, около 110 000 украинцев остались в Румынии, из которых 5 007 имеют работу в стране.

Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения. По словам Чербунара, таким образом стимулируется интеграция.

Напомним, что камерунец, выехавший из Украины после начала войны, вернулся во Львов. Вернуться Нелли, его семья и друзья решили потому, что, по его словам, Львов — это лучший город.