Румунія обмежить фінансову допомогу українським біженцям: деталі

Допомога українським біженцям від румунів. Фото: Христина Заник

У середу, 12 квітня, уряд Румунії прийняв надзвичайну постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців. Допомога буде надана з обов'язковими умовами від країни.

Про це повідомив речник уряду Дан Чербунару.

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"Постанова встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі", — заявив речник уряду.

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло. За словами Чербунару, приблизно 110 000 українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні.

Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів. За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.

Нагадаємо, що камерунець, який виїхав з України після початку війни, повернувся до Львову. Повернутися Неллі, його родина і друзі вирішили тому, що за його словами Львів — це найкраще місто.