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Сапер "ЛНР" получил срок за минирование позиций ВСУ: детали

9 августа 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сапер "ЛНР" получил срок за минирование позиций ВСУ: детали
Сапер "ЛНР", который работал на оккупантов. Фото: Офис генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине на 10 лет лишили свободы сапера "ЛНР". Он минировал позиции Вооруженніх сил Украины в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Что известно про преступление

Луганская областная прокуратура обвинила местного жителя в нарушении государственного суверенитета Украины и участии в нелегальных военных действиях. Суд приговорил его к длительному сроку заключения.

Согласно предъявленным доказательствам, в конце 2019 года он присоединился к "2-му армейскому корпусу народной милиции ЛНР". На службе он был связующим звеном, обеспечивался боевой экипировкой и стрелковым вооружением. 

Его задачами были защита военного объекта, обслуживание боевой техники и поддержка оборонительных возможностей территории "ЛНР".

В 2021 году его перевели в инженерно-саперное подразделение "2-го АК народной милиции ЛНР". Во время российской агрессии он участвовал в действиях по установке взрывных устройств на позициях украинских войск в регионах Луганск и Донецк.

В мае 2023 года у пределов района Северский Бахмут его арестовали.

Напомним, что в столице состоялся суд над российским бойцом, входившим в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора. Военный спецназ РФ получил 15 лет тюрьмы за штурм Бахмута.

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