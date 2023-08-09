Сапер "ЛНР" отримав термін за мінування позицій ЗСУ: деталі

Сапер "ЛНР", який працював на окупантів. Фото: Офіс генпрокурора

В Україні на 10 років позбавили волі сапера "ЛНР". Він мінував позиції Збройних сил України у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Що відомо про злочин

Луганська обласна прокуратура звинуватила місцевого жителя у порушенні державного суверенітету України та участі у нелегальних військових діях. Суд засудив його до тривалого ув'язнення.

Згідно з наданими доказами, наприкінці 2019 року він приєднався до "2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР". На службі він був сполучною ланкою, забезпечувався бойовим екіпіруванням та стрілецьким озброєнням.

Його завданнями були захист військового об'єкта, обслуговування бойової техніки та підтримка оборонних можливостей території ЛНР.

У 2021 році його перевели до інженерно-саперного підрозділу "2-го АК народної міліції ЛНР". Під час російської агресії він брав участь у діях щодо встановлення вибухових пристроїв на позиціях українських військ у регіонах Луганськ та Донецьк.

У травні 2023 року біля району Сіверський Бахмут його заарештували.

Нагадаємо, що у столиці відбувся суд над російським бійцем, який входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора. Військовий спецназ РФ отримав 15 років ув'язнення за штурм Бахмута.