Руководителю российского Промсвязьбанка Фрадкову объявили подозрение

Руководитель российского банка является главным организатором "рублевой зоны" на захваченных армией рф территориях

Служба безопасности Украины объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову. Руководитель этого банка организовал захват украинских банков для открытия в них филиалов своего банка.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Подозрение российскому банкиру

СБУ объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову.

Причиной подозрения является деятельность банка на оккупированных территориях Украины.

"Именно он выполняет указание высшего военно-политического руководства России по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений", — подчеркнули в СБУ.

Рублевая зона и блокировка гривны

Также Фрадков, как руководитель "Промсвязьбанка", причастен к запрету использования гривни на захваченных украинских территориях.

Благодаря его деятельности было запрещено производить электронные операции и наличные расчеты в гривне. Кроме того, в оккупированных регионах прекращена инкассация украинской валюты.

Напомним, что "Промсвязьбанк" попал под санкции еще весной 2022 года.

Фото: СБУ