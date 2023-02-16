Керівнику російського Промсвязьбанку Фрадкову оголосили підозру

СБУ оголосила підозру керівнику "Промсвязьбанку", який контролює фінансові установи на окупованих територіях
Служба безпеки України оголосила підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову. Керівник цього банку організував захоплення українських фінустанов для відкриття в них філій свого банку.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
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Підозра російському банкіру
СБУ оголосила підозру очільнику російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову.
Причиною підозри є діяльність цього банку на окупованих територіях України.
"Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва рф щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов", — наголосили у СБУ.
Рубльова зона і блокування гривні
Також Фрадков, як керівник "Промсвязьбанку" є причетним до заборони використання гривні на захоплених українських територіях.
Завдяки його діяльності було заборонено проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні. Крім того, у окупованих регіонах була припинена інкасація української валюти.
Нагадаємо, що "Промсвязьбанк" потрапив під санкції ще навесні 2022 року.
Фото: СБУ