Керівнику російського Промсвязьбанку Фрадкову оголосили підозру

Очільник російського банку є головним організатором “рубльової зони” на захоплених армією рф територіях

Служба безпеки України оголосила підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову. Керівник цього банку організував захоплення українських фінустанов для відкриття в них філій свого банку.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Підозра російському банкіру

СБУ оголосила підозру очільнику російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову.

Причиною підозри є діяльність цього банку на окупованих територіях України.

"Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва рф щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов", — наголосили у СБУ.

Рубльова зона і блокування гривні

Також Фрадков, як керівник "Промсвязьбанку" є причетним до заборони використання гривні на захоплених українських територіях.

Завдяки його діяльності було заборонено проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні. Крім того, у окупованих регіонах була припинена інкасація української валюти.

Нагадаємо, що "Промсвязьбанк" потрапив під санкції ще навесні 2022 року.

Фото: СБУ