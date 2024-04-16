СБУ объявила подозрение коллаборанту, который воевал против украинцев под Соледаром
Служба безопасности Украины объявила подозрение коллаборанту, который воевал против Сил обороны под Соледаром Донецкой области. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 16 апреля.
Подозрение коллаборанту
В конце февраля 2024 года украинские военные полностью уничтожили подразделение коллаборанта и отразили еще шесть атак врага в районе Соледара.
Тогда приспешник оккупантов был единственным, кто уцелел из захватчиков, а потом двое суток прятался в водосточной трубе "в компании" ликвидированных россиян.
Однако военные Сил обороны обнаружили боевика и взяли его в плен.
"По данным следствия, им оказался житель временно оккупированного Беловодска Луганской области. В сентябре 2023 года он добровольно "мобилизовался" в ряды Южного военного округа страны-агрессора. Там предателя назначили старшим наводчиком минометного взвода в составе 123-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России", — говорится в сообщении.
Находясь на этой должности, предатель выполнял задание российского командования по обстрелам позиций ВСУ в районе Белогоровки в Луганской области.
После этого фигуранта "перебросили" на Краматорское направление, где он штурмовал украинские укрепрайоны вблизи Соледара.
Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в предоставлении незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.
Обвинительный акт был направлен в суд. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
"Продолжается расследование для установления лиц командиров оккупационной группировки РФ, в которую входил подозреваемый, и их причастности к совершению военных преступлений", — говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности разоблачила и задержала российского агента, который наводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".
Также в Киевской области осудили коллаборанта, который выдавал себя за монаха и "освящал" российские танки, которые наступали на Киев. Также он расквартировал подразделение оккупантов в своем доме.
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