СБУ объявила подозрение коллаборанту, который воевал против украинцев под Соледаром

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение коллаборанту, который воевал против Сил обороны под Соледаром Донецкой области. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 16 апреля.

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Подозрение коллаборанту

В конце февраля 2024 года украинские военные полностью уничтожили подразделение коллаборанта и отразили еще шесть атак врага в районе Соледара.

Тогда приспешник оккупантов был единственным, кто уцелел из захватчиков, а потом двое суток прятался в водосточной трубе "в компании" ликвидированных россиян.

Однако военные Сил обороны обнаружили боевика и взяли его в плен.

"По данным следствия, им оказался житель временно оккупированного Беловодска Луганской области. В сентябре 2023 года он добровольно "мобилизовался" в ряды Южного военного округа страны-агрессора. Там предателя назначили старшим наводчиком минометного взвода в составе 123-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Находясь на этой должности, предатель выполнял задание российского командования по обстрелам позиций ВСУ в районе Белогоровки в Луганской области.

После этого фигуранта "перебросили" на Краматорское направление, где он штурмовал украинские укрепрайоны вблизи Соледара.

Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в предоставлении незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Обвинительный акт был направлен в суд. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

"Продолжается расследование для установления лиц командиров оккупационной группировки РФ, в которую входил подозреваемый, и их причастности к совершению военных преступлений", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности разоблачила и задержала российского агента, который наводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".

Также в Киевской области осудили коллаборанта, который выдавал себя за монаха и "освящал" российские танки, которые наступали на Киев. Также он расквартировал подразделение оккупантов в своем доме.