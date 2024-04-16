СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру колаборанту, який воював проти Сил оборони під Соледаром Донецької області. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 16 квітня.

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Підозра колаборанту

Наприкінці лютого 2024 року українські військові повністю знищили підрозділ колаборанта та відбили ще шість атак ворога в районі Соледара.

Тоді поплічник окупантів був єдиним, хто вцілів з загарбників, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі "в компанії" ліквідованих росіян.

Однак військові Сил оборони виявили бойовика та взяли його у полон.

"За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно "мобілізувався" до лав Південного військового округу країни-агресора. Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії", — йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на цій посаді, зрадник виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області.

Після цього фігуранта "перекинули" на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара.

Слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру в наданні незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Обвинувальний акт скерували до суду. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

"Триває розслідування для встановлення осіб командирів окупаційного угруповання РФ, до якого входив підозрюваний, та їхньої причетності до вчинення воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".

Також у Київській області засудили колаборанта, який видавав себе за ченця і "освячував" російські танки, які наступали на Київ. Також він розквартирував підрозділ окупантів у своїй домівці.