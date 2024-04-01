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СБУ объявила подозрение пропагандистке Маргарите Симоньян

1 апреля 2024 14:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ объявила подозрение пропагандистке Маргарите Симоньян
Пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины в понедельник, 1 апреля, сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Она призывала убивать украинских детей.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Симоньян сообщили о подозрении

Так, Симоньян возглавляет международный рупор Кремля — телеканал RT и входит в медийный пул президента Владимира Путина. Она одним из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.

Среди новых задокументированных преступлений пропагандистки публичные призывы к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Также она неоднократно агитировала за продление ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

подозрение Симоньян
Подозрение Симоньян. Фото: СБУ

В то же время Симоньян регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений в собственном Telegram-канале и в эфирах российских телеканалов — речь идет о ее участии в телепередаче еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

На основании этих преступлений СБУ сообщили ей о новом подозрении по четырем статьям:

  • ч. 2 ст. 442 — геноцид;
  • 2 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ст. 436 — пропаганда войны;
  • ⁠⁠ч. 3 ст. 436-2— оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Поскольку фигурантка находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

В марте 2023 года ей уже сообщали о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

подозрение Симоньян
Скриншот поста СБУ

Ранее СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Владимира Путина. Они депортировали украинских детей в Москву.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили доказательства замены враждебной деятельности российского актера Владимира Машкова. Он известен своей активной поддержкой агрессивной войны против Украины.

СБУ
убийство
оккупанты
пропаганда
Маргарита Симоньян
война в Украине
Россия

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