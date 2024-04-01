СБУ объявила подозрение пропагандистке Маргарите Симоньян
Служба безопасности Украины в понедельник, 1 апреля, сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Она призывала убивать украинских детей.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Симоньян сообщили о подозрении
Так, Симоньян возглавляет международный рупор Кремля — телеканал RT и входит в медийный пул президента Владимира Путина. Она одним из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.
Среди новых задокументированных преступлений пропагандистки публичные призывы к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Также она неоднократно агитировала за продление ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
В то же время Симоньян регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений в собственном Telegram-канале и в эфирах российских телеканалов — речь идет о ее участии в телепередаче еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.
На основании этих преступлений СБУ сообщили ей о новом подозрении по четырем статьям:
- ч. 2 ст. 442 — геноцид;
- 2 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- ст. 436 — пропаганда войны;
- ч. 3 ст. 436-2— оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Поскольку фигурантка находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.
В марте 2023 года ей уже сообщали о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Владимира Путина. Они депортировали украинских детей в Москву.
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