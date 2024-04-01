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СБУ оголосила підозру пропагандистці Маргариті Симоньян

1 квітня 2024 14:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ оголосила підозру пропагандистці Маргариті Симоньян
Пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України в понеділок, 1 квітня, повідомила про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян. Вона закликала вбивати українських дітей.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Так, Симоньян очолює міжнародний рупор Кремля — телеканал RT і входить до медійного пулу президента Володимира Путіна. Вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Серед нових задокументованих злочинів пропагандистки — публічні заклики до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Також вона неодноразово агітувала за продовження ударів по цивільній інфраструктурі України.

підозра Симоньян
Підозра Симоньян. Фото: СБУ

Водночас Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів у власному Telegram-каналі та в ефірах російських телеканалів — йдеться про її участь у телепередачі ще одного пропагандиста Володимира Соловйова.

На підставі цих злочинів СБУ повідомили їй про нову підозру за чотирма статтями:

  • ч. 2 ст. 442 — геноцид;
  • 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ст. 436 — пропаганда війни;
  • ⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Оскільки фігурантка перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

У березні 2023 року їй вже повідомляли про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

підозра Симоньян
Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ повідомила про підозру двом соратницям Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

Також ми писали, що правоохоронці виявили докази підміни ворожої діяльності російського актора Володимира Машкова. Він відомий своєю активною підтримкою агресивної війни проти України.

СБУ
вбивство
окупанти
пропаганда
Маргарита Симоньян
війна в Україні
Росія

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