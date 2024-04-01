СБУ оголосила підозру пропагандистці Маргариті Симоньян

Пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України в понеділок, 1 квітня, повідомила про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян. Вона закликала вбивати українських дітей.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Так, Симоньян очолює міжнародний рупор Кремля — телеканал RT і входить до медійного пулу президента Володимира Путіна. Вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Серед нових задокументованих злочинів пропагандистки — публічні заклики до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Також вона неодноразово агітувала за продовження ударів по цивільній інфраструктурі України.

Підозра Симоньян. Фото: СБУ

Водночас Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів у власному Telegram-каналі та в ефірах російських телеканалів — йдеться про її участь у телепередачі ще одного пропагандиста Володимира Соловйова.

На підставі цих злочинів СБУ повідомили їй про нову підозру за чотирма статтями:

ч. 2 ст. 442 — геноцид;

2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 436 — пропаганда війни;

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Оскільки фігурантка перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

У березні 2023 року їй вже повідомляли про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ повідомила про підозру двом соратницям Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

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