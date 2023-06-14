СБУ объявила подозрение путинскому идеологу Дугину

Провластный российский философ Александр Дугин. Фото: росСМИ

В Украине объявили подозрение одному из главных идеологов российской агрессии Александру Дугину. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и геноциде.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Идеолог российской агрессии

СБУ объявила подозрение российскому философу, главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александру Дугину.

Как установила украинская спецслужба, Дугин уже много лет отрицает существование Украины как независимого государства.

Этот пропагандист постоянно призвал российские власти к захвату территории Украины, поэтому одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

"Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства", — напомнили в СБУ.

Экспертиза и подозрение

По просьбе СБУ были проведены языково-лингвистические экспертизы, подтвердившие преступную деятельность Александра Дугина.

На основании собранных доказательств и результата экспертиз Дугину объявили подозрение сразу по двум статьям:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Напомним, что Александр Дугин еще в прошлом году прогнозировал государственный переворот, который произойдет в России в ближайшем будущем.