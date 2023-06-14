СБУ оголосила підозру путінському ідеологу Дугіну

Провладний російський філософ Олександр Дугін. Фото: росЗМІ

В Україні оголосили підозру одному з головних ідеологів російської агресії Олександру Дугіну. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та геноциді.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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СБУ оголосила підозру російському філософу, очільнику прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна.

Як встановила українська спецслужба, Дугін вже багато років заперечує існування України як незалежної держави.

Цей пропагандист постійно закликав російську владу до захоплення території України, тому одним із перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави", — нагадали в СБУ.

Експертиза і підозра

На прохання СБУ були проведені мовно-лінгвістичні експертизи, які підтвердили злочинну діяльність Олександра Дугіна.

На підставі зібраних доказів та результату експертиз Дугіну оголосили підозру відразу за двома статтями:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Нагадаємо, що Олександр Дугін ще минулого року прогнозував державний переворот, який відбудеться в Росії у найближчому майбутньому.