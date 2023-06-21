СБУ обнародовала перечень партий и организаций РФ, поддерживающих войну

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

СБУ ввела список российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Сейчас в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.

Об этом сообщили в СБУ.

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Какие партии вошли в список

СБУ ввела перечень российских партий и организаций, угрожающих государственной безопасности Украины. Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.

В список вошли:

политическая партия "Единая Россия";

политическая партия "Справедливая Россия — патриоты — за правду";

политическая партия "Либерально-демократическая партия России";

политическая партия "Новые люди";

политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";

общественная организация "Молодая гвардия единой России";

добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";

общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";

общественная организация "Российский союз молодежи";

общественное движение "Общероссийский народный фронт";

благотворительный фонд "Добро и дело";

общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ на территории Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

Напомним, 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.