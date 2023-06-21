СБУ обнародовала перечень партий и организаций РФ, поддерживающих войну
СБУ ввела список российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Сейчас в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.
Об этом сообщили в СБУ.
Какие партии вошли в список
СБУ ввела перечень российских партий и организаций, угрожающих государственной безопасности Украины. Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.
В список вошли:
- политическая партия "Единая Россия";
- политическая партия "Справедливая Россия — патриоты — за правду";
- политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
- политическая партия "Новые люди";
- политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
- общественная организация "Молодая гвардия единой России";
- добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";
- детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
- общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
- общественная организация "Российский союз молодежи";
- общественное движение "Общероссийский народный фронт";
- благотворительный фонд "Добро и дело";
- общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".
"Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ на территории Украины", — говорится в сообщении.
Кроме того, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.
Напомним, 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.