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СБУ оприлюднила перелік партій і організацій РФ, які підтримують війну

21 червня 2023 17:45
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СБУ оприлюднила перелік партій і організацій РФ, які підтримують війну
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

СБУ запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України. Наразі до цього переліку увійшли п'ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

Про це повідомили в СБУ.

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Які партії увійшли до списку

СБУ запровадила перелік російських партій та організацій, які загрожують державній безпеці України. Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни.

До списку увійшли: 

  • політична партія "Единая Россия";
  • політична партія "Справедливая россия — патриоты — за правду";
  • політична партія "Либерально-демократическая партия России";
  • політична партія "Новые люди";
  • політична партія "Коммунистическая партия российской федерации";
  • громадська організація "Молодая гвардия единой России";
  • добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
  • дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
  • громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
  • громадська організація "Российский союз молодежи";
  • громадський рух "Общероссийский народный фронт";
  • благодійний фонд "Добро и дело";
  • громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України", — йдеться у повідомленні. 

Крім цього, з вищевказаними організаціями Росії заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Нагадаємо, 21 червня посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакета ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.

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