СБУ оприлюднила перелік партій і організацій РФ, які підтримують війну

Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

СБУ запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України. Наразі до цього переліку увійшли п'ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

Про це повідомили в СБУ.

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СБУ запровадила перелік російських партій та організацій, які загрожують державній безпеці України. Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни.

До списку увійшли:

політична партія "Единая Россия";

політична партія "Справедливая россия — патриоты — за правду";

політична партія "Либерально-демократическая партия России";

політична партія "Новые люди";

політична партія "Коммунистическая партия российской федерации";

громадська організація "Молодая гвардия единой России";

добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";

дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";

громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";

громадська організація "Российский союз молодежи";

громадський рух "Общероссийский народный фронт";

благодійний фонд "Добро и дело";

громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, з вищевказаними організаціями Росії заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Нагадаємо, 21 червня посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакета ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.