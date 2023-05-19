СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, отдавшему приказ уничтожить "Мрію"

Генерал-лейтенант РФ Анатолий Концевой. Фото: росСМИ

В пятницу, 19 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. Он участвует в агрессивной войне против Украины. Его обвиняют в приказе уничтожить украинский самый большой самолет в мире "Мрія".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Отмечается, что именно по приказу генерал-лейтенанта Анатолия Концевого оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения. Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили самый большой в мире украинский самолет АН-225 "Мрія".

Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине генерал РФ задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора. Также установлено, что он входит в состав высшего военного командования ВС России и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

Оккупант еще с 2019 года организовал на территории России и Беларуси подготовку враждебных десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Концевому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что в пятницу, 19 мая, офис Генпрокурора Украины сообщил, что экс-мэр Рубежного получил приговор за коллаборационизм. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.