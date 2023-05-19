СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який віддав наказ знищити "Мрію"

Генерал-лейтенант РФ Анатолій Концевий. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 19 травня, Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого. Він бере участь в агресивній війні проти України. Його звинувачують у наказі знищити український найбільший літак у світі "Мрія".

Про це інформує Служба безпеки України.

Читайте також:

Підозра генералу РФ

Зазначається, що саме за наказом генерал-лейтенанта Анатолія Концевого окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення. Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні генерал РФ задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора. Також встановлено, що він входить до складу вищого військового командування ЗС Росії і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

Окупант ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 травня, офіс Генпрокурора України повідомив, що ексмер Рубіжного отримав вирок за колабораціонізм. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.