СБУ разослала украинцам срочные уведомления о веб-камерах

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины попросила прекратить онлайн-трансляции, которые может использовать российский агрессор для коррекции ракетных ударов. О рабочих веб-камерах можно сообщить через официальный Telegram-бот СБУ.

Об этом говорится в сообщениях Службы безопасности, которые получили многие украинцы.

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Отключить веб-камеры

Служба безопасности Украины разослала украинцам SMS-сообщения о необходимости отключить веб-камеры в условиях продолжающихся с начала мая постоянных российских воздушных атак.

Сообщение от СБУ

"Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов", — отметили в СБУ.

Сообщать об онлайн-трансляциях

Также спецслужба в своем заявлении попросила всех граждан Украины быть бдительными и в случае обнаружения онлайн-трансляций, которые могут использоваться врагом, сообщать о них властям.

Сообщение необходимо отправлять в официальный Telegram-бот Службы безопасности Украины по адресу https://t.me/stop_russian_war_bot.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как разобраться, кто транслирует Украину вживую, и как урегулировать вопросы с камерами наблюдения на улицах.