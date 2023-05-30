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СБУ разослала украинцам срочные уведомления о веб-камерах

30 мая 2023 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ разослала украинцам срочные уведомления о веб-камерах
Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: пресс-служба СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Служба безопасности Украины попросила прекратить онлайн-трансляции, которые может использовать российский агрессор для коррекции ракетных ударов. О рабочих веб-камерах можно сообщить через официальный Telegram-бот СБУ.

Об этом говорится в сообщениях Службы безопасности, которые получили многие украинцы.

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Отключить веб-камеры

Служба безопасности Украины разослала украинцам SMS-сообщения о необходимости отключить веб-камеры в условиях продолжающихся с начала мая постоянных российских воздушных атак.

Сообщение от СБУ
Сообщение от СБУ

"Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов", отметили в СБУ.

Сообщать об онлайн-трансляциях

Также спецслужба в своем заявлении попросила всех граждан Украины быть бдительными и в случае обнаружения онлайн-трансляций, которые могут использоваться врагом, сообщать о них властям.

Сообщение необходимо отправлять в официальный Telegram-бот Службы безопасности Украины по адресу https://t.me/stop_russian_war_bot.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как разобраться, кто транслирует Украину вживую, и как урегулировать вопросы с камерами наблюдения на улицах.

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