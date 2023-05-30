СБУ розіслала українцям термінові сповіщення щодо веб-камер

Співробітники Служби безпеки України. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України попросила припинити онлайн-трансляції, які може використовувати російський агресор для коригування ракетних ударів. Про робочі веб-камери можна повідомити через офіційний Telegram-бот СБУ.

Про це йдеться у повідомленнях Служби безпеки, які отримали багато українців.

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Відключити веб-камери

Служба безпеки України розіслала українцям SMS-повідомлення про необхідність вимкнути веб-камери в умовах постійних російських повітряних атак, які продовжуються з початку травня.

Повідомлення від СБУ

"Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торгівельних, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів", — наголосили у СБУ.

Повідомляти про онлайн-трансляції

Також спецслужба у своїй заяві попросила усіх громадян України бути пильними і у випадку виявлення онлайн-трансляцій, які можуть використовуватися ворогом, повідомляти про них владі.

Повідомлення необхідно відправляти до офіційного Telegram-бота Служби безпеки України за адресою https://t.me/stop_russian_war_bot.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як розібратися, хто транслює Україну наживо, та як врегулювати питання з камерами спостереження на вулицях.