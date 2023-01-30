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СБУ поймала российского агента, готовившего удары по подстанциям на Западе Украины

30 января 2023 15:21
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
СБУ поймала российского агента в Тернопольской области
Предатель был задержан "на горячем", во время передачи информации представителям страны-агрессора
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Человек, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Служба безопасности Украины поймала российского агента в Тернопольской области.

Предателем оказался житель Кременецкого района.

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) завербовала этого мужчину после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Основанием для вербовки стали пророссийские взгляды украинца, высказанные им в соцсетях.

Чем занимался предатель

Задачей российского приспешника был сбор информации обо всех имеющихся на территории региона объектах критической инфраструктуры.

Прежде всего речь шла о местоположениях и технических характеристиках местных электрических подстанций.

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Сотрудники СБУ установили, что российский агент ездил по территории региона, устанавливая координаты и другие детали расположения энергообъектов.

Всю собранную информацию предатель Украины передавал российским агрессорам с помощью специально созданного Telegram-канала.

Обыск, доказательства и подозрение

Сотрудники СБУ прекратили антиукраинскую деятельность российского приспешника, задержав его во время передачи россиянам собранной информации с помощью смартфона.

В ходе обыска были обнаружены другие доказательства противоправной деятельности задержанного в пользу российской федерации.

Предателю уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас для российского агента избирается мера пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного предателя, корректировавшего ракетный удар по энергообъектам и речпорту Измаила в Одесской области. Агентом россии оказался чиновник одного из предприятий Измаильского порта, которого после начала войны завербовали российские спецслужбы.

Фото: СБУ

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