СБУ спіймала російського агента в Тернопільській області

Зрадник був затриманий "на гарячому", під час передачі інформації представникам країни-агресора

У Тернопільській області співробітники СБУ затримали російського агента. Чоловік, завербований на початку війни, збирав і передавав росіянам координати електропідстанцій.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Хто працював на ворога

Служба безпеки України спіймала у Тернопільській області російського агента.

Зрадником виявився мешканець Кременецького району.

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) завербувала цього чоловіка після початку повномасштабного вторгнення на територію України. Підставою для вербування стали проросійські погляди українця, висловлені ним у соцмережах.

Чим займався зрадник

Завданням російського поплічника було збирання інформації про усі наявні на території регіону об’єкти критичної інфраструктури.

Перш за все йшлося про місця розташування та технічні характеристики місцевих електричних підстанцій.

Як працював колаборант

Працівники СБУ встановили, що російський агент їздив територією регіону, встановлюючи координати та інші деталі розташування енергооб’єктів.

Усю зібрану інформацію зрадник України передавав російським агресорам за допомогою спеціально створеного Telegram-каналу.

Обшук, докази і підозра

Співробітники СБУ припинили антиукраїнську діяльність російського посіпаки, затримавши його під час передачі росіянам зібраної інформації за допомогою смартфону.

Під час обшуку були виявлені інші докази протиправної діяльності затриманого на користь російської федерації.

Зраднику уже оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз для російського агента обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного зрадника, який коригував ракетний удар по енергооб’єктах та річпорту Ізмаїла на Одещині. Агентом рф виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського порту, якого після початку війни завербували російські спецслужби.

Фото: СБУ