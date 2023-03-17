СБУ поймала российскую агентку, которая собирала информацию об оборонных предприятиях
Жительница Александрийского района Кировоградской области работала на российскую спецслужбу. Предатель собирала информацию о стратегических предприятиях, выполняющих оборонные заказы.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Предательница в Кировоградской области
В Кировоградской области Служба безопасности Украины обнаружила сторонницу российских окупантов.
Предательницей оказалась жительница Александрийского района. Ее российская спецслужба завербовала и привлекла к антиукраинской деятельности дистанционно.
Какую информацию собирала коллаборантка
Как установило следствие, изменница собирала информацию об украинских предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ.
Собранную информацию коллаборантка передавала оккупантам, воюющим на восточном фронте.
Последствия антиукраинской деятельности
В СБУ установили, зачем российская спецслужба собирала такую информацию.
Данные, собранные кировоградской изменницей, должны быть использованы для подготовки ракетных ударов по этим объектам.
Арест и подозрение
К счастью, украинская спецслужба вовремя обнаружила коллаборантку и задержала ее.
После обыска и получения доказательств антиукраинской деятельности предательницы объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, в январе суд признал жительницу Донецкой области виновной в коллаборационной деятельности. За то, что она сдавала оккупантам информацию о блокпостах и местах дислокации украинских войск, предательница получила наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Фото: СБУ