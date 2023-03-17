СБУ спіймала російську агентку, яка збирала інформацію про оборонні підприємства

СБУ затримала зрадницю на Кіровоградщині

Мешканка Олександрійського району Кіровоградської області працювала на російську спецслужбу. Зрадниця збирала інформацію про стратегічні підприємства, які виконують оборонні замовлення.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зрадниця на Кіровоградщині

У Кіровоградській області Служба безпеки України виявила поплічницю російських окупантів.

Зрадницею виявилася мешканка Олександрійського району. Її російська спецслужба завербувала і залучила до антиукраїнської діяльності дистанційно.

Яку інформацію збирала колаборантка

Як встановило слідство, зрадниця збирала інформацію про українські підприємства, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ.

Зібрану інформацію колаборантка передавала окупантам, які воюють на східному фронті.

Наслідки антиукраїнської діяльності

У СБУ встановили, навіщо російська спецслужба збирала таку інформацію.

Дані, зібрані кіровоградською зрадницею, мали бути використані для підготовки ракетних ударів по цих об’єктах.

Арешт і підозра

На щастя, українська спецслужба вчасно виявила колаборантку і затримала її.

Після обшуку і отримання доказів антиукраїнської діяльності зрадниці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, в січні суд визнав мешканку Донецької області винною у колабораційній діяльності. За те, що вона здавала окупантам інформацію про блокпости і місця дислокації українських військ, зрадниця отримала покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Фото: СБУ