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СБУ разоблачила педагогов-коллаборантов в Мариуполе: как они помогали оккупантам

25 апреля 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ разоблачила педагогов-коллаборантов в Мариуполе: как они помогали оккупантам
Служба безопасности Украины. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины продолжает выявлять педагогов-коллаборантов, которые помогают внедрять российские программы образования во временно оккупированных районах Украины. В результате комплексных мероприятий еще 11 педагогов были обнаружены и доложено о подозрении в добровольном сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает СБУ.

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Среди обнаруженных коллаборантов были руководители украинских школ и отделов образования. Например, в Донецкой области была выявлена "директорша" одного из средних учебных заведений Новоазовского района, которая призывала выпускников поступать в российские вузы и работать на благо страны-агрессора.

Также была обнаружена бывшая учительница в Мариуполе, которая поддержала захватчиков после захвата города и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима. За это она была назначена заместителем директора школы №26, и ее первым решением на новой должности было уничтожение всех украинских учебников, которые были в библиотеке учебного заведения.

Также была задокументирована преступная деятельность главы созданного агрессором "отдела образования Мариуполя", которая принимала "отчеты" от руководителей местных учебных заведений по организации образовательного процесса по российским "стандартам".

Все обнаруженные коллаборанты были доложены о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая относится к коллаборационной деятельности. Служба безопасности Украины продолжает системно разоблачать коллаборантов и пресекать их деятельность на оккупированных территориях.

Напомним, что 55-летняя харьковчанка репостила на личную страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские публикации и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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