СБУ викрила педагогів-колаборантів у Маріуполі: як вони допомагали окупантам

Служба безпеки України. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України продовжує виявляти педагогів-колаборантів, які допомагають запроваджувати російські програми освіти у тимчасово окупованих районах України. В результаті комплексних заходів ще 11 педагогів було виявлено та доповідано про підозру у добровільній співпраці з окупантами.

Про це повідомляє СБУ.

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Серед виявлених колаборантів були керівники українських шкіл та відділів освіти. Наприклад, у Донецькій області було виявлено "директорку" одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів і працювати на благо країни-агресора.

Також було виявлено колишню вчительку в Маріуполі, яка підтримала загарбників після захоплення міста та запропонувала їм свою допомогу у поширенні кремлівського режиму. За це її було призначено заступником директора школи №26, і її першим рішенням на новій посаді було знищення всіх українських підручників, які були у бібліотеці навчального закладу.

Також було задокументовано злочинну діяльність голови створеного агресором "відділу освіти Маріуполя", яка приймала "звіти" від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими "стандартами".

Усіх виявлених колаборантів було доповідано про підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України, яка належить до колабораційної діяльності. Служба безпеки України продовжує системно викривати колаборантів та припиняти їхню діяльність на окупованих територіях.

Нагадаємо, що 55-річна харків'янка репостила на особисту сторінку в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнські публікації та виправдовувала збройну агресію РФ.