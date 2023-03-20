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СБУ разоблачила подпольную сеть коллаборантов-"большевиков"

20 марта 2023 10:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Правоохранители прекратили деятельность еще одной антиукраинской структуры
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве и шести областях Украины СБУ обнаружила подпольную организацию под названием "коммунистическая партия советского союза". Украинскими коллаборантами руководила фсб россии.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Коллаборанты под контролем фсб

Служба безопасности Украины обнаружила подпольную сеть так называемой "коммунистической партии советского союза".

Эта структура, которая находится под контролем федеральной службы безопасности россии, активно участвовала в взрывной антиукраинской деятельности.

Коллаборанты-коммунисты в Украине.

Масштабы коллаборационной деятельности

В результате спецоперации представителей "коммунистической партии СССР" задержали в Киеве и еще шести регионах Украины — Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях.

Кроме того, коллаборанты планировали создать разветвленную систему "обкомов" по всей территории Украины.

Коллаборанты-коммунисты в Украине.

Кого привлекали к сотрудничеству

Антиукраинская структура агитировала вступать в свои ряды бывших военных, которые служили еще в советской армии.

Сотрудничество с российскими кураторами проходило через Telegram-канал.

Коллаборанты-коммунисты в Украине.

Во главе — россиянин

СБУ установила, что возглавлял эту структуру гражданин россии Юрий Щипков.

Руководитель "Центрального комитета большевиков" сейчас проживает в москве.

Коллаборанты-коммунисты в Украине.

Напомним, что в декабре в Одесской области задержали коллаборанта-коммуниста.

Фото: СБУ

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