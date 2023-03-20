СБУ разоблачила подпольную сеть коллаборантов-"большевиков"

Правоохранители прекратили деятельность еще одной антиукраинской структуры

В Киеве и шести областях Украины СБУ обнаружила подпольную организацию под названием "коммунистическая партия советского союза". Украинскими коллаборантами руководила фсб россии.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Коллаборанты под контролем фсб

Служба безопасности Украины обнаружила подпольную сеть так называемой "коммунистической партии советского союза".

Эта структура, которая находится под контролем федеральной службы безопасности россии, активно участвовала в взрывной антиукраинской деятельности.

Масштабы коллаборационной деятельности

В результате спецоперации представителей "коммунистической партии СССР" задержали в Киеве и еще шести регионах Украины — Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях.

Кроме того, коллаборанты планировали создать разветвленную систему "обкомов" по всей территории Украины.

Кого привлекали к сотрудничеству

Антиукраинская структура агитировала вступать в свои ряды бывших военных, которые служили еще в советской армии.

Сотрудничество с российскими кураторами проходило через Telegram-канал.

Во главе — россиянин

СБУ установила, что возглавлял эту структуру гражданин россии Юрий Щипков.

Руководитель "Центрального комитета большевиков" сейчас проживает в москве.

Напомним, что в декабре в Одесской области задержали коллаборанта-коммуниста.

Фото: СБУ