СБУ викрила підпільну мережу колаборантів-"більшовиків"
У Києві та шести областях України СБУ виявила підпільну організацію під назвою "комуністична партія радянського союзу". Українськими колаборантами керувала фсб росії.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
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Колаборанти під контролем фсб
Служба безпеки України виявила підпільну мережу так званої "комуністичної партії радянського союзу".
Ця структура, яка перебуває під контролем федеральної служби безпеки рф, брала активну участь у підривній антиукраїнській діяльності.
Масштаби колабораційної діяльності
Внаслідок спецоперації представників "комуністичної партії СРСР" затримали у Києві та ще шістьох регіонах України — Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.
Крім того, колаборанти планували створити розгалуджену систему "обкомів" по усій території України.
Кого залучали до співпраці
Антиукраїнська структура агітувала вступати до своїх лав колишніх військових, які служили ще в радянській армії.
Співпраця із російськими кураторами відбувалася через Telegram-канал.
На чолі — росіянин
СБУ встановила, що очолював цю структур громадянин росії Юрій Щіпков.
Керівник "центрального комітету більшовиків" зараз проживає у москві.
Нагадаємо, що у грудні на Одещині затримали колаборанта-комуніста.
Фото: СБУ