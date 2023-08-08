СБУ разоблачила попытки РФ проникнуть в систему планирования операций ВСУ

Компьютерщик сидит за компьютером. Фото: росСМИ

Специалисты по кибербезопасности из Службы безопасности прервали попытки российских разведчиков взломать военную коммуникационную систему Украины. После всесторонних действий стало ясно, что российские киберпреступники пытались получить несанкционированный доступ к украинским оборонительным сетям для сбора разведывательной информации.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что быстрая работа СБУ предотвратила утечку критически важной информации о планах и действиях украинской армии, их расположении и военной технике. Эта защитная кибероперация осуществлялась в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

"С момента начала военного конфликта мы успешно противостоим попыткам российских спецслужб взломать наши военные системы. Эта последняя операция является примером нашей решимости защищать нашу армию в киберпространстве", — заявил директор Департамента по кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Он также утверждает, что за этими кибератаками стоит хакерская группа Sandworm, которая имеет связи с российской военной разведкой.

В ходе дальнейшего анализа, эксперты СБУ выяснили, что атакующая сторона пыталась инфицировать украинские планшеты на фронте. Затем эти зараженные устройства могли быть использованы для глубокого проникновения в системы.

Напомним, что хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные передали Силам обороны Украины.