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СБУ разоблачила попытки РФ проникнуть в систему планирования операций ВСУ

8 августа 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ разоблачила попытки РФ проникнуть в систему планирования операций ВСУ
Компьютерщик сидит за компьютером. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специалисты по кибербезопасности из Службы безопасности прервали попытки российских разведчиков взломать военную коммуникационную систему Украины. После всесторонних действий стало ясно, что российские киберпреступники пытались получить несанкционированный доступ к украинским оборонительным сетям для сбора разведывательной информации.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что быстрая работа СБУ предотвратила утечку критически важной информации о планах и действиях украинской армии, их расположении и военной технике. Эта защитная кибероперация осуществлялась в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

"С момента начала военного конфликта мы успешно противостоим попыткам российских спецслужб взломать наши военные системы. Эта последняя операция является примером нашей решимости защищать нашу армию в киберпространстве", — заявил директор Департамента по кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Он также утверждает, что за этими кибератаками стоит хакерская группа Sandworm, которая имеет связи с российской военной разведкой.

В ходе дальнейшего анализа, эксперты СБУ выяснили, что атакующая сторона пыталась инфицировать украинские планшеты на фронте. Затем эти зараженные устройства могли быть использованы для глубокого проникновения в системы.

Напомним, что хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные передали Силам обороны Украины.

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