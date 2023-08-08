СБУ викрила спроби РФ проникнути в систему планування операцій ЗСУ

Комп'ютерник сидить за комп'ютером. Фото: росЗМІ

Фахівці з кібербезпеки зі Служби безпеки перервали спроби російських розвідників зламати військову комунікаційну систему України. Після всебічних дій стало зрозумілим, що російські кіберзлочинці намагалися отримати несанкціонований доступ до українських оборонних мереж для збору розвідувальної інформації.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що швидка робота СБУ запобігла витоку критично важливої інформації про плани та дії української армії, їх розташування та військову техніку. Ця захисна кібероперація здійснювалася у співпраці зі Збройними силами України.

"З моменту початку військового конфлікту ми успішно протистоїмо спробам російських спецслужб зламати наші військові системи. Ця остання операція є прикладом нашої рішучості захищати нашу армію у кіберпросторі", — заявив директор Департаменту з кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Він також стверджує, що за цими кібератаками стоїть група хакерів Sandworm, яка має зв'язки з російською військовою розвідкою.

Під час подальшого аналізу експерти СБУ з'ясували, що атакуюча сторона намагалася інфікувати українські планшети на фронті. Потім ці заражені пристрої могли бути використані для глибокого проникнення системи.

Нагадаємо, що хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації. Вони заявили, що всі дані передали Силам оборони України.