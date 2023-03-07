СБУ разоблачила попытки спецслужб рф собирать разведданные в Украине под видом иностранных СМИ

Россиян интересуют сведения о результатах ракетных ударов по городам Украины

Киберспециалисты СБУ фиксируют многочисленные попытки российских спецслужб получить разведданные в Украине. Они пытаются сделать это под видом представителей иностранных СМИ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подробности

"Для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и профессиональные онлайн-форумы украинских журналистов. На этих ресурсах оккупанты размещают информационные запросы якобы от работников известных зарубежных СМИ. В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп о получении материалов якобы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине", — говорится в сообщении.

Россиян интересуют сведения о результатах ракетных ударов по городам Украины, в том числе локации "прилетов" и их последствия. В случае предоставления соответствующей информации спецслужбы рф обещают "гонорар". Она нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак.

СБУ предупреждает украинцев о попытках российской разведывательно-подрывной деятельности и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

"Кроме того, СБУ обращается к гражданам быть бдительными и сразу сообщать правоохранителям о фактах подозрительных "запросов" от не установленных абонентов", — добавили в СБУ.

Напомним, советник очаковского городского головы задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, чиновник работал на россию и пытался завербовать мэра Очакова.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины ликвидировала преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне. Правонарушители создали межрегиональную сеть подпольных казино и финансировали оккупационные органы в захваченных районах юга Украины.