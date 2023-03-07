СБУ викрила спроби спецслужб рф збирати розвіддані в Україні під виглядом іноземних ЗМІ

Росіян цікавлять відомості про результати ракетних ударів по містах України

Кіберфахівці СБУ фіксують численні спроби російських спецслужб отримати розвіддані в Україні. Вони намагаються це зробити під виглядом представників іноземних ЗМІ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"Для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ. У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні", — йдеться в повідомленні.

Росіян цікавлять відомості про результати ракетних ударів по містах України, зокрема локації "прильотів" та їхні наслідки. У разі надання відповідної інформації спецслужби рф обіцяють "гонорар". Вона потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак.

СБУ попереджає українців про такі спроби російської розвідувально-підривної діяльності та проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

"Крім того, СБУ звертається до громадян бути пильними і одразу повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих "запитів" від не встановлених абонентів", — додали в СБУ.

Нагадаємо, радника очаківського міського голови затримали за підозрою у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. За даними слідства, посадовець працював на росію та намагався завербувати мера Очакова.

Також ми писали, що Служба безпеки України ліквідувала злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні. Правопорушники створили міжрегіональну мережу підпільних казино та фінансували окупаційні органи у захоплених районах півдня України.