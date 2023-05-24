СБУ предъявила подозрение гендиректору Уральских авиалиний: что он сделал

Служба безопасности Украины на задании. Фото: СБУ

СБУ предъявила подозрение генеральному директору Уральских авиалиний Сергею Скуратову. Он предоставил гражданские самолеты для переброски российских вооруженных сил в Украину.

Об этом сообщает СБУ.

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Материалы следствия

По данным расследования, Скуратов оказывал помощь Министерству обороны России в переброске оккупационных войск в направлении украинской границы. Для этого он предоставил шесть гражданских воздушных судов, которые использовались для перевозки российских военнообязанных, их оружия и боеприпасов.

Было установлено, что с октября прошлого года при содействии Скуратова было совершено 11 "военных" рейсов в аэропорт "Платов" в Ростовской области. После этого оккупационные подразделения были отправлены в Украину для участия в боевых действиях на восточном и южном фронтах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности ознакомили Скуратова с обвинением по статьям 27 часть 5 и 437 часть 2 Уголовного кодекса Украины, связанными с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны.

В случае признания виновным, Скуратову грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Генеральный директор Уральских авиалиний Сергей Скуратов. Фото: СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала пророссийского блогера, который, как установило следствие, был одним из организаторов провокаций в Киево-Печерской лавре. Мужчине объявили подозрение и отправили за решетку.

В то же рвемя, 20 мая Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачены еще 12 интернет-агитаторов РФ. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.