СБУ висунула підозру гендиректору Уральських авіаліній: що він зробив

Служба безпеки України на завданні. Фото: СБУ

СБУ висунула підозру генеральному директору Уральських авіаліній Сергію Скуратову. Він надав цивільні літаки для перекидання російських збройних сил в Україну.

Про це повідомляє СБУ.

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Матеріали слідства

За даними розслідування, Скуратов надавав допомогу Міністерству оборони Росії у перекиданні окупаційних військ у напрямку українського кордону. Для цього він надав шість цивільних повітряних суден, які використовувалися для перевезення російських військовозобов'язаних, їхньої зброї та боєприпасів.

Було встановлено, що з жовтня минулого року за сприянням Скуратова було здійснено 11 військових рейсів в аеропорт Платів у Ростовській області. Після цього окупаційні підрозділи були відправлені до України для участі у бойових діях на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки ознайомили Скуратова зі звинуваченням за статтями 27 частиною 5 та 437 частиною 2 Кримінального кодексу України, пов'язаними з плануванням, підготовкою, розв'язуванням та веденням агресивної війни.

У разі визнання винним Скуратову загрожує до 15 років позбавлення волі. Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Генеральний директор Уральських авіаліній Сергій Скуратов. Фото: СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала проросійського блогера, який, як встановило слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловіку оголосили підозру та відправили за ґрати.

Водночас, 20 травня Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони розповсюджували проросійський контент і просували ідею встановлення пам'яток Кадирову.