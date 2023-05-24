СБУ висунула підозру гендиректору Уральських авіаліній: що він зробив
СБУ висунула підозру генеральному директору Уральських авіаліній Сергію Скуратову. Він надав цивільні літаки для перекидання російських збройних сил в Україну.
Про це повідомляє СБУ.
Матеріали слідства
За даними розслідування, Скуратов надавав допомогу Міністерству оборони Росії у перекиданні окупаційних військ у напрямку українського кордону. Для цього він надав шість цивільних повітряних суден, які використовувалися для перевезення російських військовозобов'язаних, їхньої зброї та боєприпасів.
Було встановлено, що з жовтня минулого року за сприянням Скуратова було здійснено 11 військових рейсів в аеропорт Платів у Ростовській області. Після цього окупаційні підрозділи були відправлені до України для участі у бойових діях на східному та південному фронтах.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки ознайомили Скуратова зі звинуваченням за статтями 27 частиною 5 та 437 частиною 2 Кримінального кодексу України, пов'язаними з плануванням, підготовкою, розв'язуванням та веденням агресивної війни.
У разі визнання винним Скуратову загрожує до 15 років позбавлення волі. Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала проросійського блогера, який, як встановило слідство, був одним із організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловіку оголосили підозру та відправили за ґрати.
Водночас, 20 травня Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони розповсюджували проросійський контент і просували ідею встановлення пам'яток Кадирову.