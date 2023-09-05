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СБУ арестовала экстремиста из российского "Оплота", штурмовавшего Херсон

5 сентября 2023 17:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ арестовала экстремиста из российского "Оплота", штурмовавшего Херсон
Сотрудники СБУ на фронте. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу еще одного участника оккупационных группировок РФ. Он воевал против Украины на южном и восточном фронтах и участвовал в захвате оккупантами Херсона.

Об этом сообщили в СБУ.

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Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с украинскими десантниками взяли злоумышленника в плен во время боев под Донецком.

По данным следствия, задержан житель оккупированной Макеевки. 24 февраля 2022 года он вступил в ряды так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот"". Это незаконное вооруженное формирование террористической организации "ДНР", подчиненное командованию Южного военного округа страны-агрессора.

В составе этого формирования предатель принял "присягу на верность" России, а также получил камуфлированную форменную одежду, автомат АК-74 и боеприпасы к нему.

Штурмовал Херсон

В начале полномасштабного вторжения России на "должности" стрелка он участвовал в штурме оккупантами Херсона и обустройстве огневых позиций оккупантов вокруг украинского города.

Затем он воевал против Сил обороны в районах поселка Романово-Булгаково и Михайловке Николаевской области.

Вскоре боевик был "переведен" в состав вновь оккупационной группировки — 3-го мотострелкового полка ВС РФ для сдерживания украинского наступления на восточном фронте.

Таким образом фигуранта перебросили сначала в район Марьинки, а затем под Красногоровку на Донетчине. Но провоевал он там недолго и впоследствии был задержан украинскими защитниками.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, во вторник, 5 сентября, Служба безопасности Украины проводит обыски сразу в нескольких областях. Это связано с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, 5 сентября сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.

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